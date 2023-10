Ecco perché il boom di profitti di JP Morgan e Wells Fargo non sostiene le Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

JPMorgan Chase chiude il terzo trimestre con un nuovo record per il margine d’interesse. E alza ulteriormente l’asticella delle previsioni per l’intero anno. Wells Fargo non è da meno: batte le stime degli analisti sempre sul margine d’interesse e incrementa le attese per l’intero 2023. E, in casa Citigroup, i trader di tassi e valute hanno messo a segno il loro miglior terzo trimestre da almeno otto anni. Il mondo di tassi elevati, che crea dolori tra famiglie e imprese, ha il suo positivo risvolto...