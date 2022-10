Ecco perché le Borse europee scendono anche senza notizie negative

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«I mercati sono sempre più scossi dalla eccezionale volatilità dei dati economici. Con il dato sull’inflazione Usa in arrivo in questi giorni, è importante proteggere i portafogli da un’altra eventuale brusca reazione dei mercati». Questa frase, scritta dagli analisti di Bank of America, spiega bene perché ancora una volta le Borse europee abbiano chiuso in calo, pur in assenza di grandi novità o di importanti dati macroeconomici. Anzi, con una notizia potenzialmente molto positiva: l’apertura russa...