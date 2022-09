Ecco perché le Borse sono nervose in attesa del maxi-rialzo dei tassi Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Federal Reserve appare destinata a percorrere un cammino sempre più aggressivo di strette di politica monetaria per debellare l'inflazione, tenendo sulle spine i mercati che temono nuovi rovesci dell’economia. Non solo la scommessa tra analisti e operatori è di un imminente maxi-rialzo dei tassi d’interesse interbancari di 75 punti base al 3%-3,25% - e qualcuno non esclude un intero punto percentuale - al termine, mercoledì, del nuovo vertice di due giorni.

Dove arriveranno i tassi Usa?

L’aggressività della Fed potrebbe emergere...