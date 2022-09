Ecco perché Carlo III è anche il re della moda sostenibile

Carlo III con la stilista Stella McCartney

Lo scorso autunno si è aperto poi con il lancio di una bellissima sciarpa in lana sostenibile e tracciabile: la tenuta di Highgrove e The Prince’s Foundation (l’organizzazione-ombrello di tutte le iniziative sostenibili di Carlo III), insieme a Johnstons of Elgin crearono la “The Highgrove Heritage Scarf”, al 100% di lana Merino australiana ultrafine certificata Rws (Responsible Wool Standard).

Carlo III nel 2016 a Pitti

Il rapporto con le eccellenze italiane

La passione per la moda responsabile e di qualità ha portato sua Maestà britannica a frequentare anche Pitti: nel 2020 inviò un messaggio augurale per l’inaugurazione di quella che sarebbe stata per lungo tempo l’ultima edizione in presenza, e quattro anni prima partecipò a un evento organizzato da The Woolmark Company e dalla sua Campaign for Wool (e con il supporto di Ideabiella e Pitti Filati) al quale presero parte anche i nomi del nostro tessile d’eccellenza: nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, Carlo III incontrò fra gli altri Paolo Zegna, Pierluigi Loro Piana, Ercole Botto Poala, Nino Cerruti, Paolo Marenzi e Alessandro Botto Poala, che gli presentarono le innovazioni dei loro tessuti in lana.

Il lancio della collezione The Modern Artisan

Nel board di The Prince’s Foundation, e al vertice della Fashion Task Force, siede anche Federico Marchetti, fondatore di Yoox: è insieme alla piattaforma che nell’autunno del 2021 è stata lanciata la prima capsule collection “The Modern Artisan”,18 creazioni frutto di un programma di formazione dedicato a talenti italiani e britannici e sviluppato dai due partner e fondato sulla valorizzazione di tecniche di produzione e materiali sostenibili. La sede della The Prince's Foundation è Dumfries House, in Scozia, dove si trova il Textile Training Centre per i giovani appassionati di moda sostenibile e tessuti d’eccellenza.

Da sinistra, Federico Marchetti, Carlo III e Brunello Cucinelli

Intanto, la scorsa primavera Brunello Cucinelli ha aderito alla Fashion Task Force della Sustainable Market Initiative, tramite il sostegno a un processo di riforestazione di una zona del massiccio Himalayano e di recupero delle tradizionali abilità artigianali e tessili locali, per migliorare le economie locali del cashmere, del cotone e della seta minate dal cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità.

L’ultima frontiera dell’impegno regale: la tracciabilità

All’inizio di giugno, poi, un altro importante annuncio: la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative è entrata a far parte dell’Aura Blockchain Consortium, fondato da Lvmh, Prada, Cartier, Otb e Mercedes-Benz, per aumentare il grado di tracciabilità di tutta la filiera dell’industria del lusso, un tema su cui la Task Force era già attiva attraverso lo sviluppo di una Digital ID, lanciata proprio in occasione del G20 di Roma. Quelli del regno resteranno gli stessi? Intanto i confini della passione di re Carlo III per la moda sostenibile si espandono senza sosta.