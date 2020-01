Ecco perché la corsa delle borse non è ancora finita Dopo un 2019 super per le Borse, il 2020 sarà in ribasso? No: il mercato Toro dovrebbe continuare. Per questi motivi di Ken Fisher

Il 2019 è stato l’anno migliore del decennale mercato Toro. Le azioni globali hanno avuto un ritorno del 30% dividendi inclusi, in linea con le mie previsioni per il 2019 al livello più alto del range. Mentre i rendimenti per il 2020 dovrebbero rallentare, questo mercato Toro dovrebbe continuare.

La maggioranza degli esperti finanziari la pensa diversamente. Pensano che la corsa del 2019 verso nuovi massimi non sia destinata a durare e temono l’incertezza politica e la crescita moderata. Inoltre, le elezioni americane del 2020 costituiscono un’incognita. Come mai allora non conviene vendere e incassare il risultato conseguito, schivando i ribassi che si profilano all’orizzonte?

Ecco perché: i mercati non funzionano in questo modo. Innanzitutto, gli anni caratterizzati da performance eccellenti non pregiudicano l’andamento delle azioni in futuro. Infatti, dal 1970 ad oggi i mercati azionari globali sono saliti di almeno il 20% per 18 dei 49 anni trascorsi e l’anno successivo le azioni hanno registrato rialzi per ben 15 volte, seppur a ritmi diversi. E che dire dei tre ribassi? Nel 1994 si è trattato di un modesto -0,4%, mentre le altre due flessioni, registrate rispettivamente nel 1973 e nel 2000, erano dei mercati Orso.

Tuttavia, quei mercati Orso non furono imputabili alle eccellenti performance delle azioni, quanto piuttosto all’euforia che accecava gli investitori. Nel periodo precedente il 1973 tutta l’attenzione dei banchieri americani era rivolta alle Nifty Fifty, un gruppo di titoli azionari alquanto popolari e ritenuti sempre appetibili per i portafogli degli investitori. Nel frattempo i governi mondiali iniziarono a interferire con la fissazione dei prezzi e l’embargo petrolifero dei Paesi arabi incombeva sui mercati. Ma tutto ciò sfuggì completamente alla vista degli investitori accecati dall’euforia.

Lo stesso accadde nel 2000 con la moda passeggera delle dot.com. Furono in pochi a scorgere l’inversione della curva dei rendimenti statunitense e le migliaia di Ipo (offerte pubbliche iniziali) “spazzatura” che avevano ingigantito l’offerta azionaria. Come scrivo spesso, i mercati Toro si concludono solamente in due modi: travolti da un wallop, ovvero un evento negativo imprevisto e di enorme portata, oppure, più spesso, in un contesto di euforia generalizzata. Sia nel 1973 che nel 2000 si è trattato del secondo caso: la smania degli investitori oscurò l’inizio dei mercati ribassisti.