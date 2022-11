Ecco perché i dati americani hanno dato una scossa (per poco) alle Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di notizie positive ce n’erano anche in mattinata: i timidi progressi tra Stati Uniti e Cina al G20 e l’allentamento delle misure anti-Covid in Cina che avevano sostenuto i listini asiatici. Eppure le Borse europee restavano sottotono. Non riuscivano a trovare la voglia di superare l’apatia. Perché negli ultimi mesi avevano corso molto, più di quelle statunitensi: l’Eurostoxx dai minimi toccati a settembre ha infatti recuperato il 17%. Per stupirle, per dare loro nuova voglia di salire, serviva qualcosa...