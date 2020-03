Ecco perché i dollari sono diventati introvabili come le mascherine La forte carenza di dollari nel mondo costringe la Fed a nuovi interventi. Ecco perché di Morya Longo

(Reuters)

3' di lettura

Se nel mondo reale sono diventate introvabili le le mascherine, nel mondo finanziario in queste convulse giornate la stessa sorte è toccata al dollaro. La valuta che domina la finanza globale è infatti diventata scarsa. Da una settimana, soprattutto fuori dagli Stati Uniti, trovare dollari è diventato difficile quasi come trovare mascherine o disinfettanti per le mani in farmacia. È per questo che la Federal Reserve, di concerto con molte banche centrali, anche venerdì è intervenuta con linee swap per distribuire dollari nel mondo. Si tratta dell’ennesimo intervento mirato a risolvere il problema, ma sembra che non basti mai.

Le ragioni della mancanza di dollari

Ci sono due ordini di motivi a questo fenomeno. Il primo è che il dollaro è una valuta rifugio, per cui in questi periodi di stress finanziario acuto tutti li cercano. E chi li ha se li tiene stretti. Anche perché chi ha debiti in dollari (e nel mondo molte imprese o banche li hanno) preferisce avere un cuscinetto di liquidità disponibile in un periodo così incerto. Della serie: non si sa mai. Morale: i dollari non circolano più come dovrebbero. Come le mascherine appunto. Accadde anche nel 2008, dopo il crack di Lehman Brothers.

Il secondo motivo è però più preoccupante: la scarsità di dollari può essere il sintomo di una crisi di liquidità negli Stati Uniti tra le imprese. In un sistema economico con imprese molto indebitate (negli Usa il debito delle aziende è sui massimi storici in rapporto al Pil), in cui la liquidità è abbondante ma distribuita male, chi ha dollari tende a tenerseli. A evitare di disperderli. «In un mercato difficile dove il rischio è che falliscano i clienti o i fornitori, le aziende tendono a trattenere il più possibile i dollari - osserva Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte Sim -. Perché sono gli unici strumenti che consentono di trattenere il respiro più a lungo, finanziariamente parlando, durante questa emergenza sanitaria». È per questo che le aziende hanno anche bloccato i piani di buy-back di azioni: per evitare di perdere liquidità in un momento così difficile.

Morale: i dollari non circolano più. E quelli che circolano costano carissimi. Esiste un indicatore, il cosiddetto cross currency basis swap, che lo mostra. L’indice mostra il costo aggiuntivo che un investitore in euro deve sostenere, oltre al differenziale tassi, per la copertura del rischio cambio. Di fatto indica quanto costa il dollaro fuori dagli Stati Uniti. Ebbene: nei giorni scorsi è diventato costoso come nel 2008. Dopo vari interventi della Fed questo indicatore si è calmato, ma ancora non è tornato a posto. Così venerdì pomeriggio la Fed è tornata in campo a distribuire dollari in giro per il mondo insieme alle altre banche centrali.