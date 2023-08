Ecco perchè in estate i cocktail freschi a base di vino funzionano così bene

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se i puristi oltranzisti protestano apertamente di fronte al gesto di aggiungere ghiaccio nel calice di vino - trend diffuso che da professionista di settore non suggerisco, ma nemmeno giudico puntando il dito contro - non voglio immaginare come possano reagire alla notizia che l'utilizzo del vino come ingrediente nella mixology è in forte crescita negli ultimi anni.

Fra i grandi classici ricordiamo il French 75, il Cocktail Champagne o il più recente Negroni sbagliato, solo per fare alcuni esempi già noti in tutto il mondo.

L’estate dei cocktail con il vino

In uno dei più apprezzati cocktail bar italiani (il Jigger a Reggio Emilia) ho provato un Lambrusco Daiquiri - preparato appunto con Lambrusco Reggiano - che chiedeva a gran voce il bis. Una versione molto interessante dello storico drink assai stimato da Ernest Hemingway. Antonio Parlapiano, il “Professore” del Jerry Thomas a Roma - Speakeasy pluripremiato a livello internazionale - qualche tempo fa mi fece provare una sua creazione: il North East Cobbler. Fra gli ingredienti (vado a memoria) c'era una parte di vino Terrano (vitigno tradizionale del Carso) insieme a svariati agrumi e a due lamponi. Poi Cognac, cardamomo e un po' di zucchero semolato. Un pestato/shakerato che il professore guarnì con due lamponi freschi, scorza di limone e un germoglio di menta. Il risultato fu un drink ricco - centratissimo sul gioco delle acidità in perfetto equilibrio - quindi molto fresco e piacevole.

Un altro drink che riscuote parecchio successo è il Bordij, dall'aria un po' francese e preparato con ghiaccio, vino rosso, Cognac e Crème de cassis. Anche lo Spritz, in verità, nasceva a base di vino che era bianco fermo oppure Prosecco. Col tempo ha visto molte varianti, fino a quella attualmente più diffusa di colore arancione. Insomma col vino si possono preparare ottimi cocktail perfetti per l'estate, ma non solo.