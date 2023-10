Ecco perché nel giorno nero dei titoli di Stato globali cala lo spread BTp-Bund

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel giorno in cui i rendimenti dei titoli di Stato salgono in tutto il mondo, con i decennali statunitensi che sfondano verso l’alto la soglia del 5% per la prima volta dal 2007 e i Bund tedeschi che sfiorano il 3% (prima di ritracciare in serata), i BTp italiani riescono comunque a ridurre lo spread rispetto ai Bund tedeschi: dai 204 punti base di venerdì ai 197 di lunedì sera, dopo aver toccato un minimo di 196,6 punti base. A dimostrazione che il mercato, pur in un contesto negativo su tutti i...