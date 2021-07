Ecco perché l’azionario mantiene più appeal dei bond

2' di lettura

Confrontare azioni e bond può essere pericoloso perché si tratta di due asset class con dinamiche molto diverse e scelte da investitori con diversi profili di rischio. In un processo di asset allocation totale è opportuno pesare le prospettive delle due principali macrocategorie per decidere quale strategia impostare e cosa sovrappesare. Il parere dei gestori è quello di un azionario sicuramente non economico ma ancora interessante rispetto ai bond. Non mancano i rischi ma in questo contesto di mercato...