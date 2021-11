«Ecco perché l’Europa sbaglia a puntare solo sul motore elettrico»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sono scettico sull’approccio adottato dall’Unione europea, che spinge l’intera industria automobilistica verso l’elettrico. È giusto favorire questa tecnologia in un’ottica di neutralità carbonica, certo, ma non è saggio scartare a priori altre tecnologie. Per esempio la benzina sintetica, anche detta e-fuel, può essere una valida alternativa pulita. Trovo sbagliato che la politica oltre a porre obiettivi dica anche con quali tecnologie vadano raggiunti: la ricerca va lasciata libera, per arrivare...