Ecco perché l'Eurozona assomiglia più al Giappone che agli Stati Uniti

L’Eurozona rischia la “giapponesizzazione”? Beh, a dire il vero questo scenario - più volte profetizzato e temuto dagli economisti negli ultimi anni - può dirsi ormai agganciato. Tanto che nel mondo capovolto dei tassi negativi - dove i bond con rendimenti inferiori allo 0 valgono 13mila miliardi di dollari e sono un quinto del totale in circolazione - Berlino ha addirittura superato Tokyo. Non solo perché ieri il Bund a 10 anni ha toccato il minimo storico a quota -0,4% mentre il corrispettivo nipponico chiudeva a -0,15%. Ma anche perché per trovare tassi positivi in Germania bisogna ormai spingersi sui titoli con scadenza a 20 anni, mentre in Giappone i tassi superano lo “0” dai 15 anni in su.

La Germania è considerata il punto di riferimento dell’Eurozona (non a caso il famoso spread tra due Paesi dell’area euro si calcola proprio in rapporto al rendimento del Bund). Ma la “giapponesizzazione” dei tassi si sta diffondendo a macchia di leopardo anche in altre aree. In Francia, ad esempio, dove i tassi sono negativi fino a 10 anni, siamo ormai sugli stessi livelli del Giappone. Stesso discorso per l’Austria e la Finlandia. L’Irlanda, che un tempo veniva annoverata nell’acronimo dispregiativo dei “Pigs”, offre bond sovrani a tassi negativi fino a 9 anni. Non lontani Portogallo e Spagna che viaggiano sottozero fino alla durata di 7 anni.

Quanto all’Italia, che nelle ultime settimane sta recuperando gran parte del terreno perso negli ultimi mesi a causa delle diatribe tra il governo e Bruxelles, riceve soldi dagli investitori (è questo che accade in sostanza quando si emettono bond con tassi negativi) fino a scadenze biennali.

Tra i 19 Paesi che condividono l’euro al momento solo la Grecia non è ancora approdata (o scivolata?) nel mondo dei tassi sottozero pur potendo sfoggiare un rendimento molto basso sulla distanza a 10 anni (2%), inimmaginabile fino a qualche anno fa quando i tassi erano a doppia cifra.