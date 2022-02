Ecco perché l’Italia è la casa naturale dell’Antiriciclaggio

Comprare casa a Londra, New York o Miami, così come collezionare opere di Banksy, Jean-Michel Basquiat o Damien Hirst, è oggi diventata un’operazione consentita a pochissimi anche perché, come denunciato da numerose inchieste internazionali, i prezzi, gonfiati dagli acquisti conclusi riciclando denaro di provenienza illecita, sono diventati inaccessibili.

I nomi citati dall’inchiesta di Angelo Mincuzzi possono anche strappare un sorriso. Si va da Adolf Tooth Fairy Hitler a Jesus Christ (professione creator). Il sorriso tuttavia si fa amaro quando i nomi di fantasia lasciano il posto a quelli, reali, di Carlo Messina (Intesa Sanpaolo), Fabrizio Palermo (ex Cdp) e Pierfrancesco Latini (Sace) per arrivare fino a Stefano Firpo, attuale capo di gabinetto del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, considerato il padre della cosiddetta start up senza notaio: strumento che avrebbe dovuto consentire ai giovani imprenditori di costituire una società on line gratuita, a costo zero e… senza controlli.

Operazione dichiarata illecita dal Consiglio di Stato proprio per l’assoluta mancanza di verifiche in un sistema-Paese che invece fa del controllo preventivo un fattore di certezza.

Ma se desta sorpresa trovare i succitati personaggi menzionati, a loro insaputa, tra i soci di shell companies desta ancor più stupore trovarvi la Cassa nazionale del notariato, ente previdenziale e non politico come il Consiglio nazionale che, ai tempi, ha combattuto le start up senza controllo; il che dimostra che il furto non conosce, anzi specula, sull’identità perché il fine è superiore a qualsiasi personalismo, a qualsiasi diatriba tra liberisti e conservatori.

Una situazione così preoccupante che porta a una considerazione.