Ecco perché con Lagarde alla Bce l’Italia deve (forse) preoccuparsi un po’

Bce si fa green, Lagarde mette il clima in revisione strategica

2' di lettura

Come volevasi dimostrare. In tempi non sospetti alcuni osservatori, compreso il sottoscritto, avevano messo in guardia sul dopo-Draghi: con lo sbarco di Christine Lagarde a Francoforte, dopo il lungo regno di “Supermario” al vertice della Bce, nuvoloni neri si sarebbero addensati sull'Eurotower.

Il motivo? Appena insediata a Francoforte, la quasi “première dame” francese si era subito lanciata in uno sperticato elogio di Wolfgang Schauble, ex ministro delle Finanze tedesco ed attuale presidente del Bundestag.

Complimenti anche legittimi, quelli della Lagarde, tranne un piccolo particolare: Schauble è stato considerato, magari a torto, un perenne avversario dell'Italia, e quindi anche di Draghi, sul fonte delle politiche comunitarie. Come non vedere, in quella presa di posizione, la volontà dell'ex numero uno del Fondo monetario di prendere in qualche modo le distanze dalla gestione del suo predecessore alla Bce?

Intendiamoci, Christine non può certo essere considerata una avversaria del Belpaese. Lei ama l'Italia e gli italiani e ricordo ancora il suo sincero piacere quando, anni fa, presenziò ad una prima della “Scala”. Ma, appena insediata nel nuovo incarico, abbiamo intravisto un suo desiderio di voltare pagina manifestando subito una certa discontinuità rispetto agli otto anni di Draghi.

E la conferma l'abbiamo avuta la scorsa settimana quando, intervenendo per la prima volta nella plenaria dell'Europarlamento di Strasburgo, la Lagarde ha ammonito i “partner” europei: la politica monetaria espansiva, che è stata spesso la medicina prescritta da Draghi, da sola non basta più a sostenere la crescita. A volte, anzi, può anche rivelarsi un “boomerang”.