Ecco perché la maxi multa di 5 miliardi non spaventa Facebook

TRUMP CONTRO LIBRA / «Fb non può fare la banca»

Reazione positiva dei mercati

La multa non ha sorpreso i mercati finanziari. Facebook nonostante lo scandalo e le critiche, continua a crescere in una corsa senza soste. Nel 2018 ha riportato 55 miliardi di dollari di ricavi, con un margine operativo superiore al 40%, una percentuale effettiva di tasse del 14% e domina il mercato dell'advertising digitale assieme a Google. Ad aprile Menlo Park ha riportato conti record per il primo trimestre con 15,o6 miliardi di ricavi (+26%), 40 miliardi di riserve. In quell'occasione aveva annunciato un accantonamento di 3 miliardi, in previsione della multa di 5 miliardi che alla fine dei lunghi negoziati è arrivata, come previsto. Per questo venerdì dopo la notizia dell'accordo con la Ftc le azioni di Facebook a Wall Street hanno chiuso le contrattazioni con un rialzo del 1,8%, a 204,87 dollari, sui livelli più alti degli ultimi anni (+56% da gennaio), con una capitalizzazione arrivata a 584,8 miliardi.

Le nuove regole di Facebook

Oltre alla multa, le conseguenze del nuovo accordo con l'agenzia federale per il gruppo di Mark Zuckerberg potrebbero essere enormi: prima di offrire nuovi prodotti Facebook dovrà documentare ogni decisione sui dati personali, controllare le app di terzi che riguardano le informazioni degli utenti per attestare che la società ha protetto la privacy. Per 20 anni Facebook dovrà sottoporsi a regolari controlli sulla privacy da parte di revisori esterni. Zuckerberg da mesi è impegnato in questa battaglia per riconquistare la verginità perduta sulla privacy. Il social network ha di recente deciso di bloccare i profili di personaggi che con i loro post istigano alla violenza e all'odio, le pagine dei fan e dei gruppi affiliati, ha già modificato le regole per le pubblicità elettorali e per il rispetto della privacy dei suoi utenti.

Libra al Congresso

Il Dipartimento alla Giustizia ha appena avviato una seconda inchiesta sulle pratiche anti concorrenza che coinvolge Facebook, Apple, Amazon e Google. Il gruppo di Zuckerberg è stato anche travolto dagli interrogativi che arrivano dai governi e dal sistema bancario per la sua proposta di creare una moneta digitale, Libra. La prossima settimana al Congresso, David Marcus, il manager di Facebook che segue il progetto, cercherà di spiegare e di difendere i piani della sua società sulla criptovaluta ai parlamentari americani. Un argomento di cui si parlerà anche nel vertice G 7 in Francia dei ministri finanziari e dei governatori centrali.