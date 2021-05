Ecco perché una mediazione avrebbe favorito Ue e aziende

3' di lettura

Per oltre due decenni, l’Unione Europea ha intrapreso notevoli sforzi per spingere gli Stati membri ad includere la mediazione tra i mezzi di risoluzione delle controversie previsti dai propri ordinamenti. Peccato che adesso pare che abbia disatteso le sue stesse raccomandazioni nei contratti di acquisto dei vaccini contro il Covid-19.

Il 26 aprile scorso la Commissione europea ha annunciato di avere fatto causa ad Astra Zeneca davanti al Tribunale di Bruxelles per inadempimento contrattuale, sostenendo la mancanza di consegne nei tempi e quantità pattuiti. Parlando alla stampa, un funzionario dell’Unione ha detto «dovevamo inviare un messaggio» al ceo di Astra Zeneca. Dal canto suo, la multinazionale anglo-svedese sostiene che si difenderà energicamente in quanto l’obbligazione assunta con il contratto consisteva nell’impiegare il massimo ragionevole sforzo affinché ciò avvenisse. D’altra parte, Astra Zeneca sta fornendo i propri vaccini all’Unione Europea a prezzo di costo.

Una causa, insomma, particolarmente bellicosa già in partenza, con tensioni, acrimonie, costi, e una maggiore difficoltà a raggiungere un accordo. E che non fa altro che applicare la clausola di risoluzione delle controversie prevista dal contratto di acquisto dei vaccini, il cosiddetto Advance purchase agreement (Apa). L’Unione ha pubblicato gli APA sottoscritti con Astra Zeneca, Sanofi, Moderna and CureVac, e sono tutti fortemente simili. Ad almeno tre di questi si applica la legge belga, e il contratto Astra Zeneca prevede quale foro competente quello di Bruxelles. Nessuno degli Apa menziona la mediazione quale step preliminare alla causa in Tribunale. Sorprendente per contratti così critici, soprattutto considerando che nel 2008 la Direttiva europea sulla mediazione ha istituito un quadro normativo che consente agli Stati membri di incoraggiare l’uso della mediazione nella risoluzione delle controversie transfrontaliere. Oggi, nell’e-Justice Portal dell’Unione è pubblicata la seguente dichiarazione: «Incoraggiare l’uso della mediazione facilita la risoluzione dei conflitti e consente di evitare le preoccupazioni, tempi e costi connessi ai processi, mettendo così i cittadini in condizione di tutelare i propri diritti in modo efficiente».

Nella redazione di un contratto – soprattutto nella clausola per la risoluzione dei conflitti – è buona prassi prevedere le possibili liti che ne possono insorgere. Nel caso di vaccini contro Covid-19, tutti sanno che fornitura e inoculazione sono assolutamente vitali, e richiedono soluzioni veloci. La mediazione avrebbe offerto immensi spazi di valutazione degli interessi e punti di accordo tra Unione europa e Astra Zeneca. La mediazione può aiutare a stemperare le tensioni, a preservare la relazione e di solito si conclude in tempi brevi. Ciò perché questo strumento è una forma di negoziazione guidata da un soggetto neutrale, il mediatore appunto, in un contesto adeguato alle parti. Diversamente dal processo, la mediazione consente alle parti di affrontare punti di comune interesse, può avvicinare le posizioni, consente la creatività e il veloce raggiungimento di un accordo.

Tra gli avvocati gira un vecchio detto secondo il quale “un cattivo accordo è meglio di un buon processo”. E le imprese più innovative ne sono consapevoli, includendo la mediazione come mezzo di risoluzione di controverse in contratti complessi nei quali la posta in gioco è alta. Ad esempio, la Camera di commercio internazionale di Parigi (ICC), il maggior fornitore al mondo di servizi di risoluzione delle controversie, nel 2020 ha amministrato controversie fino ad un valore di 820 milioni di dollari, e un valore medio di 60 milioni.