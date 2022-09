Ecco perché i mercati rischiano un pericoloso “gamma squeeze”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse stanno mettendo a segno un rialzo importante, per certi versi sorprendente e inatteso considerato che sia la Fed che la Bce hanno inasprito la politica monetaria con tanto di rialzo dei tassi (entrambe) e quantitative tightening (Fed). Molti investitori sono scettici sulla qualità del rimbalzo proprio perché non motivato da fattori fondamentali. Tra questi vi sono certamente quei fondi hedge che la scorsa settimana hanno comprato opzioni put per la somma record (perfino più in alto del periodo...