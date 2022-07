Ecco perché il mercato è deluso dallo scudo anti-spread della Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il nuovo scudo anti-frammentazione non è certo da Wow!», scrivono gli analisti di Bank of America. «Questo strumento non ha le caratteristiche per diventare un vero game-changer», sostengono quelli di Commerzbank. «È un meccanismo che i mercati non sembrano ancora ritenere abbastanza forte», rincara Giorgio Broggi, Quantitative Analyst di Moneyfarm. «Ha il vantaggio di essere illimitato, ma per il resto appare deludente rispetto alle attese», osserva Giuseppe Sersale di Anthilia. Pur apprezzando...