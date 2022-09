Ecco perché Milano resta la capitale della moda

Un risveglio rafforzato

Lo è stato nell’affrontare la pandemia. Arrivata in Europa proprio mentre si svolgeva la fashion week di Milano, a febbraio 2020, ha però lasciato spazio a una città più forte, premiata dal ritorno dei turisti certificato a luglio e agosto: «Abbiamo assistito a un risveglio generalizzato di Milano – che ancora sta avvenendo – e delle sue tante anime. La città che si era fermata ha ripreso con slancio e sta ancora una volta dimostrando di essere un punto di riferimento», chiosa Palermo. A fargli eco è Riccardo Grassi, titolare dell’omonimo show-room: «I buyer internazionali si sono sempre sentiti sicuri e accolti a Milano, anche in ragione di come è stata gestita la pandemia». Oggi gli show-room guardano alla questa fashion week e alla campagna vendite P-E 23 con ottimismo: «La settimana della moda di settembre segnerà un ritorno alla normalità, con aspettative per noi addirittura superiori al periodo pre Covid: gli stilisti italiani sono molto forti in questo momento. E i compratori sono stufi di videocall e riunioni a distanza: vogliono tornare ad acquistare in presenza a Milano e Parigi che per loro sono un po’ la stessa città».

Le direttrici di sviluppo

Se dunque l’orizzonte potrebbe essere addirittura quello di un hub europeo condiviso, Milano per ora raccoglie i frutti di una serie di mosse ben piazzate: l’aver cavalcato la trasformazione digitale per colmare i vuoti imposti dalla pandemia con trasmissioni live streaming sui social e sui maxi schermi, mantenendo però una presenza fisica marcata; il potenziamento del uolo di capitale della formazione, coltivando talenti da tutto il mondo. Quest’ultimo è un tema cruciale: le scuole di moda rappresentano un importante bacino cui le aziende possono attingere. Ed è in business in crescita come dimostrano gli investimenti che gli istituti stanno facendo su Milano tra cui il nuovo Campus internazionale di Ied da 35mila metri quadrati che sorgerà nell’area ex macello, con uno studentato da 400 posti. Tra i progetti che cambieranno il volto di Milano attraverso la moda anche la realizzazione di un Museo della Moda a Palazzo Dugnani con 4 milioni di euro stanziati dal Mibact. Un altro “seme” per far crescere Milano e il sistema.