Ecco perché gli sforzi della Bce non sono ancora sufficienti

Il rialzo della curva dei rendimenti



LA CURVA DEI RENDIMENTI Dati in percentuale (Fonte: Bce)

Il risultato diventa evidente nella curva dei rendimenti. Quella americana è calata con decisione rispetto alla fine dell’anno, e ha anche corretto l’iniziale inversione. In Eurolandia – a segnalare un maggior premio al rischio – si è invece spostata verso l’alto (con l’esclusione delle durate più lunghe). Un impegno monetario comunque così forte avrebbe dovuto almeno impedire questo rialzo.

Titoli AAA in controtendenza

La cosa diventa più inquietante se si pensa che la curva dei rendimenti dei soli titoli con rating AAA si è “correttamente” spostata verso il basso, correggendo l’inversione di fine 2019, quando i titoli a tre mesi e quelli con durata residua di sei anni e cinque mesi esprimevano lo stesso rendimento. C’è una divergenza in corso che la Bce non è riuscita a correggere.



Il meccanismo di trasmissione

Non è un semplice allargamento degli spread che, in circostanze normale, dovrebbe essere ignorato dalla Bce. L’obiettivo delle banche centrali, oggi, non è certo il controllo dell’inflazione (nessuno sa come si comporteranno i prezzi, alla ripresa). È piuttosto quello – reso esplicito proprio dalla Banca centrale europea – di assicurare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, in ciascun paese di Eurolandia. In concreto, i mercati finanziari e creditizi devono ben funzionare. La reazione dei titoli di Stato mostra che non è così: l’accomodamento monetario in alcuni paesi non si è trasmesso a tutta la struttura dei tassi.



Euro in calo