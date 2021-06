Ecco perché stellantis ripensa la sua rete

2' di lettura

Stellantis ha da poco deciso di rivedere i contratti con i suoi dealer. Un fatto che ha suscitato molto scalpore ma la notizia sarebbe stata se il gruppo nato a gennaio, che fonde ben 14 brand che erano di Psa ed Fca (da Peugeot a Citroën, da Fiat ad Alfa Romeo) non avesse disdettato i suoi concessionari. Se il contesto fosse quello di qualche anno fa e immobile, l’unione di tanti brand comunque imporrebbe di suo la riorganizzazione delle reti distributive. Ma il cambiamento era già in atto, tutti lo sapevano, e ha subito un’accelerazione violenta con la pandemia.

L’auto è in trasformazione profonda, verso il software e connessa. In prospettiva molti interventi saranno da remoto, senza contatto fisico, mentre per altri sarà richiesto un presidio mobile con furgoni-officina. L’ubicazione del compound diventa meno rilevante.

La stessa mobilità, fino a ieri affare privato dell’automobilista, si avvia a diventare un servizio, sebbene ancora in via di definizione sul cosa, forse pure sul chi, certamente sul quanto.

Poi c’è la storia dei soldi, e non è una bella storia. I costruttori si sono imbarcati, volenti o nolenti, su investimenti multimiliardari dall’esito almeno incerto, per fabbricare macchine che saranno sempre meno di massa. Ne venderanno meno e il margine unitario dovrà aumentare, recuperando sui costi di distribuzione.

Non sarà difficile, grazie allo sviluppo della vendita online, negata fino a pochi anni fa e ora diventata la buona novella, che impone le necessarie trasformazioni nella rete, affinché online e offline agiscano in sinergia. Difficile no, doloroso sì, almeno per qualcuno.