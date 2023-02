Ecco perché una piccola «profezia» della vigilia fa sperare in una Fed morbida

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ormai ci siamo. Mercoledì sera la Federal Reserve, cioè la Banca centrale statunitense, deciderà sui tassi d’interesse. Se è quasi scontato che li alzerà di 25 punti base, non è invece affatto scontato che messaggio lancerà il presidente Jerome Powell nella conferenza stampa: la Fed annuncerà una pausa nel lungo ciclo di rialzi dei tassi (come ha già fatto la Bank of Canada pochi giorni fa)? Oppure manterrà una retorica restrittiva? I cosiddetti “dots” (cioè i puntini che ogni membro della Fed inserisce...