Ecco perché a Wall Street la speculazione ribassista è ai massimi dal 2011

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I mercati finanziari danno l’impressione di preararsi per la tempesta negli Stati Uniti. Da un lato gli hedge fund hanno messo in piedi una quantità di posizioni ribassiste (scommesse sul calo di Wall Street) come non accadeva dal 2011 secondo i dati Cftc. Dall’altro la curva dei rendimenti (il differenziale tra i tassi a 3 mesi e quelli a 10 anni) ha segnato il nuovo record negativo a -161 punti base: segno che anche il mercato dei bond scommette su una recessione in arrivo e su una Fed costretta...