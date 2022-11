Perché lo yen non è più una valuta rifugio: perso il 22% in 8 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Questo 2022 sarà ricordato come uno degli anni più complicati per gli investitori. Il portafoglio 60% (azioni) 40% (obbligazioni) è in rosso del 22%, come non accadeva dal 1931. Tra gli altri verdetti balza all'occhio la caduta dello yen che difatti ha abbandonato lo standing di bene rifugio. Basti pensare che da inizio marzo, da quando la Federal Reserve ha cambiato i toni della politica monetaria annunciando un percorso di strette monetarie, la divisa nipponica ha perso il 22% nei confronti del...