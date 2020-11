Ecco il piano di Friuli, Emilia e Veneto per non passare dalla fascia gialla a quella arancione o rossa Nelle prossime ore sono attese le ordinanze dei governatori delle tre regioni finite sotto la lente dell’Istituto superiore di sanità. L’obiettivo è porre un freno a spostamenti e assembramenti, così da scongiurare un ulteriore declassamento da parte del governo di Andrea Carli

Coronavirus: il bollettino del 11 novembre

Due governatori leghisti da una parte, uno del Pd dall’altra che mettono da parte le distanze politiche pur di individuare strategie comuni che consentano di evitare un “declassamento”, ovvero scongiurare l’ipotesi di un’ordinanza del ministro della Salute che faccia scivolare le regioni da loro amministrate dalla fascia gialla a quella arancione o addirittura rossa.

Misure restrittive coordinate

«Le ordinanze saranno tre, diverse per le tre regioni», ha anticipato il presidente del Veneto Luca Zaia accennando ai nuovi provvedimenti che Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia stanno predisponendo, in autonomia ma in comune accordo, e che nelle prossime ore prenderanno la forma di tre ordinanze, una per ogni amministrazione. «Saranno diverse - ha continuato - ma in linea come principio». Il principio è quello di porre un freno a spostamenti e assembramenti. L'obiettivo dei governatori è dunque di anticipare le misure per tentare di finire “solo” in zona arancione e ridurre l'impatto sull'economia dei territori.

Le soluzioni attese

Tra le soluzioni attese, una potrebbe riguardare bar e ristoranti: l'ipotesi è quella di mettere la consumazione obbligatoria al tavolo e ridurre il numero di persone che possono stare sedute rispetto alle 4 indicate nel Dpcm. Non si escludono nemmeno interventi per limitare gli spostamenti e regolare l'apertura dei negozi, in vista del fine settimana, per non ripetere le scene dello scorso weekend.

I tempi

Secondo i tempi delineati da Zaia, l’ordinanza veneta per arginare i contagi Coronavirus uscirà presumibilmente oggi, 12 novembre. «Si limita a spiegare e parlerà di assembramenti e di regole a chi non se le è fatte ancora entrare in testa», ha anticipato Zaia. Sempre oggi è attesa quella del Friuli Venezia Giulia; con ogni probabilità quella dell’Emilia Romagna seguirà a stretto giro. L'idea dei tre governatori è quella di introdurre autonomamente nelle tre regioni misure più restrittive di quelle già in vigore nelle zone gialle, ma considerate blande, a cominciare da restrizioni alla mobilità e contro gli assembramenti.

La strategia del Friuli Venezia Giulia

L’ordinanza del Friuli Venezia Giulia varerà misure più restrittive sulla mobilità e in particolare contro gli assembramenti. Il provvedimento - che potrebbe essere denominato ordinanza “anti assembramento” - secondo quanto si apprende, sarà emesso nella giornata di oggi, 12 novembre, ma con decorrenza a partire da venerdì 13.Tra le misure allo studio, ipotizzate anche da Fedriga, ci dovrebbero essere ad esempio il divieto di consumare in piedi nei dehors e altre iniziative analoghe.