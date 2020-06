Ecco le prenotazioni su Airbnb: l’82% degli italiani sceglie la penisola. Tornano francesi e tedeschi Oltre l'80% delle prenotazioni degli americani non sono state confermate per ora. Ma svizzeri e belgi hanno già superato le prenotazioni del giugno 2019 (circa +20%). Tra le destinazioni penalizzati Salento e Riviera romagnola di Andrea Gagliardi

«L’82% degli italiani quest'anno trascorrerà le vacanze in Italia, contro il 55% dell'anno scorso». Tra le destinazioni più cercate Sicilia, Sardegna, Puglia, Trentino Alto-Adige, Costa Etrusca. Rispetto al passato risultano penalizzate zone della movida e del divertimento come Salento e Riviera romagnola. I dati delle prenotazioni fanno registrare inoltre una ripresa, a partire dalla seconda metà di maggio, degli arrivi di turisti stranieri. Pur rimanendo ancora a livelli inferiori rispetto al 2019, tedeschi, olandesi e francesi stanno velocemente recuperando e sono già a circa il 70% dei volumi del 2019. Sono i dati principali di un’indagine di Airbnb in esclusiva per il Sole24Ore.com sull’andamento dei flussi turistici, attraverso il termometro delle case vacanza, che nell'estate 2020 (per chi non ha una seconda abitazione al mare o in montagna) risultano le soluzioni di gran lunga preferite.

Restando sui turisti stranieri, le prenotazioni da altri paesi europei sono significativamente più distanziate, con i valori più bassi registrati fuori continente (oltre l'80% delle prenotazioni degli americani non sono ancora tornate). Controcorrente svizzeri e belgi che hanno già superato le prenotazioni del giugno 2019 (circa +20%).

La svolta a maggio



«La svolta sulle prenotazioni - spiegano da Airbnb - è arrivata nella settimana del 31 maggio, quando le notti prenotate dagli italiani in viaggi domestici su Airbnb sono cresciute del 20% confrontate con lo stesso periodo dell'anno precedente.

La scelta della casa indipendente

Complice la necessità di distanziamento sociale dovuta al Covid, la scelta dell'alloggio ricade per questa stagione sulla casa indipendente: il 62% degli italiani infatti opterà per soluzioni completamente indipendenti, come case singole, ville e bungalow, mentre la richiesta di appartamenti rappresenta solo il 7% delle richieste contro il 17% dell'anno scorso.

Analizzando i dati delle ricerche appare evidente come sia sempre più spesso la casa giusta a determinare la scelta della meta delle vacanze e non viceversa: la casa diventa la vera destinazione del viaggio.