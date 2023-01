Ecco il primo monitor gaming a 540Hz al mondo

È stato presentato all’attenzione dei gamer professionisti con questa etichetta: il monitor più veloce in assoluto, il primo a spingersi fino a 540 Hz per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento. Il segreto? La tecnologia eSports TN, che secondo Rog garantisce tempi di risposta più rapidi del 60% rispetto ai pannelli standard, consentendo velocità di refresh ancora superiori. I pregi del nuovo monitor Swift Pro PG248QP da 24,1 pollici e risoluzione Full Hd (1920 x 1080 pixel) si fanno notare anche in fatto di design, con uno stand con agganci retrattili e bloccati per ridurre al massimo l’ingombro della base e liberare più spazio sulla scrivania. Al Ces è in vetrina anche una seconda primizia di Rog, il primo monitor gaming a tecnologia Oled 1440p (serie PG27AQDM) con rivestimento antiriflesso a base di micro-texture.

