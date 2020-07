Cybersecurity: ecco quanto costa a un'azienda italiana la violazione dei dati Ogni violazione di dati sulle organizzazioni, costa in media all'azienda impattata 3,86 milioni di dollari a livello globale Ecco il report di Ibm Cost of a Data Breach 2020 di B.Sim.

(AdobeStock)

Ogni violazione di dati sulle organizzazioni, costa in media all'azienda impattata 3,86 milioni di dollari a livello globale Ecco il report di Ibm Cost of a Data Breach 2020

5' di lettura

Un impatto pesantissimo. Ogni violazione di dati sulle organizzazioni, costa in media all'azienda impattata 3,86 milioni di dollari a livello globale e 2,90 milioni di euro in Italia. Sono i numeri del Cost of a Data Breach 2020, un report condotto da Ponemon Institute per conto di IBM Security. Uno studio che mette in luce come la sicurezza informatica sia ormai da tempo un aspetto di assoluta importanza all'interno di ogni business.

L'analisi approfondita delle violazioni di dati subite da oltre 500 organizzazioni in tutto il mondo, di cui 21 italiane, rivela che la violazione dei dati dei dipendenti è quella più gravosa e che l'80% di questi attacchi ha portato all'esposizione di informazioni di identificazione personale (Personal Identifiable Information, PII) dei clienti, causando costi ingenti per le aziende. Scendendo più nel dettaglio, si scopre che se da un lato le tecnologie forti e mature hanno reso le organizzazioni sempre più resilienti, l'accesso ai dati sensibili attraverso il lavoro a distanza e le operazioni commerciali basate sul cloud, uniti alla mancanza di una adeguata formazione, hanno reso le organizzazioni più vulnerabili.

Il report è stato realizzata attraverso 3.200 interviste a responsabili della sicurezza di organizzazioni che hanno subito una violazione di dati nel corso dell'ultimo anno. E questi sono i principali risultati.

Credenziali dei dipendenti e cloud

Il furto e la compromissione delle credenziali, oltre alle configurazioni errate dei server cloud, rappresentano le vulnerabilità più comuni, che causano quasi il 40% dei cyberattacchi. Lo studio rivela che nel 2019 oltre 8,5 miliardi di record sono risultati vulnerabili e gli hacker, in 1 caso su 5, hanno sfruttato e-mail e password non adeguatamente protetti per sferrare i propri attacchi. Oggi le organizzazioni sono impegnate nella messa a punto di nuove strategie di sicurezza e nell'adozione un approccio a Zero Trust, che impone di rivedere i criteri di autenticazione e di accesso degli utenti. Il report 2020 ha evidenziato che gli hacker hanno sfruttato proprio gli errori di configurazione dei server cloud per violare le reti quasi nel 20% dei casi, generando un aumento dei costi di oltre mezzo milione di dollari e portando a 4,41 milioni di dollari la spesa complessiva media, che si attesta quale terza voce di costo.

Più smart, più sicure

Il report evidenzia il crescente divario tra i costi delle violazioni di dati sostenuti dalle aziende che investono nelle tecnologie di frontiera in ambito sicurezza e quelli delle aziende in ritardo su questo fronte: le prime vantano un risparmio di 3,58 milioni di dollari. Il divario di costo è cresciuto di 2 milioni di dollari, rispetto alla differenza di 1,55 milioni di dollari registrata nel 2018. La piena adozione di tecnologie in grado di automatizzare i processi di sicurezza incide sulla velocità e l'efficienza di risposta di un'azienda a una violazione, contribuendo a diminuire i costi. Il report ha rilevato che intelligenza artificiale, machine learning, analytics e altri tool per automatizzare la sicurezza permettono alle

Leggi anche Dal bullismo al Covid-19: ecco le azioni correttive di Facebook e Instagram

aziende di rispondere più velocemente - del 27% - rispetto alle aziende che non hanno ancora adottato tali misure e che, pertanto, impiegano 74 giorni in più per identificare e contenere un attacco.Prepararsi è meglioLa preparazione nella risposta agli incidenti (Incident Response) continua a impattare in modo significativo sulle conseguenze economiche di una violazione. Le aziende che non dispongono di un team di sicurezza dedicato e che non testano i propri piani sostengono una spesa media di 5,29 milioni di dollari, mentre le aziende che hanno adottato entrambe le misure, ed effettuano esercitazioni e simulazioni per testare i propri piani IR, spendono 2 milioni di dollari in meno in caso di violazione. Preparazione e prontezza consentono di conseguire un ROI significativo nell'area della cybersecurity.