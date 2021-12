Ecco quanto costano i menu stellati per Natale e cenone di Capodanno

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dita incrociate per i ristoratori italiani, che hanno già aperto le prenotazioni per pranzi e cene delle feste, ma tremano al pensiero di nuove chiusure e di una replica dell'anno scorso, quando dovettero rinunciare al ricco banchetto di Natale e Capodanno. Abbiamo fatto una ricognizione fra i menù degli stellati d'Italia, per capire quanto costa concedersi una serata più scintillante del solito. Volendo fare un bilancio, si può dire che i prezzi non dipendono tanto dal menù, né dal numero di stelle del singolo ristorante, ma soprattutto a Capodanno incidono posizione e contesto, perché vedere i fuochi d'artificio conta sia a tavola che al momento del brindisi. È quella che gli inglesi chiamano experience.

Con una preghiera, che arriva dalla chef stellata, nonché presidentessa degli Ambasciatori del gusto Cristina Bowerman: «Evitare disdette e no show». Nel suo Glass Hostaria, in quel di Trastevere, a Roma propone un menù di Natale a 150 euro e uno di Capodanno a 280, e ha previsto una penale in caso di disdetta. «Fanno eccezione le restrizioni governative – spiega – anche per gli stranieri che non potessero entrare in Italia per la chiusura delle frontiere. In quel caso restituiremo l'intero importo. Tuttavia, il problema di chi non si presenta dopo aver prenotato senza nemmeno avvisare è una piaga nota del nostro mestiere, su cui stiamo lavorando anche come associazione. Ci sono troppi costi fissi da affrontare per lasciare tavoli scoperti e nei giorni di festa a maggior ragione non possiamo permettercelo»

Loading...

Menù stellari sopra i mille euro

In cima alle terrazze più belle, quelle per cui già solo il panorama vale il prezzo, oppure alla corte dei migliori: sono questi i ristoranti dove si superano i mille euro. È il caso della Pergola del Cavalieri, tre stelle Michelin, regno di Heinz Beck, dove milita anche il pastry chef Giuseppe Amato, fresco di premio “Meilleur Patissier 2021”. Per un cenone a tre stelle con una delle viste più belle del mondo, il prezzo è di 490 euro a Natale e 1.300 euro a San Silvestro. In entrambi i casi è previsto un abbinamento vini, scelti fra le etichette della cantina de La Pergola, insignita del “Grand Award” di Wine Spectator.

Rimanendo nell'ambito tristellati, pur senza vista, costa 1000 euro (vini inclusi) anche il menù di Capodanno di uno che nella sua carriera è stato il ristorante migliore del mondo: Massimo Bottura all'Osteria Francescana di Modena.

Tornando alle terrazze, ma con stella singola, al George Restaurant di Napoli, in cima al Grand Hotel Parker's, il menù di San Silvestro dello chef Domenico Candela, è proposto a 1.022 euro e data la prospettiva consente di ammirare i fuochi d'artificio di tutta la città. A Roma, un Capodanno con vista sul Colosseo con la cucina dello chef Giuseppe di Iorio costa sempre 1.000 euro (1.250 con l'abbinamento vini) al ristorante Aroma di Palazzo Manfredi.

Se si rinuncia ai fuochi d'artificio, ma il Colosseo di sfondo rimane, il cenone della Vigilia è proposto a 300 euro (400 euro con i vini). Poco meno per un Capodanno al cospetto della vista in cima alla scalinata di Trinità dei Monti. Qui c'è l'hotel Hassler con il ristorante Imago, chef Andrea Antonini, che per San Silvestro ha pensato un menù a 980 euro, mentre per Natale ne bastano 270.