Le regioni con più «no vax» over 50: vince la Sicilia davanti a Calabria e Abruzzo

Dove sono i 2,284 milioni di italiani sopra i 50 anni che, a oltre un anno dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid, non hanno ricevuto alcuna dose e per i quali il Governo ha previsto l’obbligo di immunizzazione? Secondo l’elaborazione di Lab24, la percentuale più alta (in rapporto alla popolazione) si trova in Sicilia: sull’isola i no vax over 50 sono il 13,7% della platea vaccinabile. Quasi dieci punti in più rispetto alla più virtuosa delle Regioni in questa graduatoria, la Puglia (4,3%). In termini assoluti

Figliuolo: triplicate le prime dosi per over 50

Numeri che potrebbero cambiare con la novità del vaccino obbligatorio: la struttura del commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo ha fatto sapere che venerdì 7 gennaio il numero di prime vaccinazioni tra gli over 50 (15.239) è stato il triplo di quello medio registrato nei sette giorni precedenti (circa 5.500).

Sicilia, Calabria e Abruzzo con il più alto tasso no vax

Come detto, la Sicilia guida la classifica di chi non ha nessuna dose tra gli ultra cinquantenni. Sopra il tasso “no vax” del 10% si trovano altre cinque Regioni: Calabria (12,9%), Abruzzo (11,6%), Friuli Venezia Giulia (10,8%), Valle d’Aosta (10,7) e Liguria (10,1%).Nella parte opposta della classifica, oltre alla Puglia, il Lazio e il Molise, entrambe sotto la soglia del 5%. Complessivamente sono dieci le Regioni sopra la soglia nazionale dell’8,22%. La Lombardia è all’8,1%: su quasi 4,7 milioni di over 50 (la platea più popolosa tra tutte le Regioni) quelli con nessuna dose sono 381mila.

Tra i 50enni un milione senza dosi

Se si scende nel dettaglio della platea over 50, si nota che la Calabria è la Regione con la percentuale più alta di non vaccinati tra gli ultra 80enni (16,5%) e i 70enni (11,7%); la Sicilia ha il primato tra i 60enni (12,7%) e i 50enni (14,6%). I cinquantenni rappresentano quasi la metà dei non vaccinati tra chi ha più di mezzo secolo d’età: 1,05 milioni su un totale 2,28 milioni.