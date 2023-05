Ecco il ricondizionato premium di Swappie: capacità della batteria al 100% e niente graffi

I punti chiave Cosa vuole dire ricondizionato?

Si chiama Premium Series ed è un ricondizionato di alta qualità, con capacità della batteria al 100% e nessun difetto estetico. Se lo sono inventati i norvegesi di Swappie il più grande rivenditore di iPhone ricondizionati. Il telefono mostrato effettivamente sembra perfetto. Viene venduto con 12 mesi di garanzia, garantisce il riacquisto alla fine dell’utilizzo e la consapevolezza che riusura i prodotti tecnologici fa anche bene all’ambiente perché riduce la quantità di rifiuti elettronici generati a seguito della produzione di smartphone. Solo l’1% dei telefonini che vengono ritirati diventa Premium Series. Quindi non ce ne saranno molti in circolazione, lato offerta. I prezzi che di solito sono in media il 30% in meno rispetto al nuovo in questo caso saranno un po’ più alti.

Cosa vuole dire ricondizionato?

Che non è semplicemente un telelfono di seconda mano a cui sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica. Come hanno spiegato nel corso di un incontro che si è tenuto a Milano, gli smartphone una volta ritirati vengono analizzati per capire lo stato di usura delle componenti. Swappie ritira tutto, sia smartphone Android che iPhone e riutilizza tutto quello che può essere riutilzzato, come dire non si butta via niente. Nel centro di ricondizionamento alla stragrande maggioranza dei modelli viene sostituita la batteria che in media durano dai tre ai cinque anni. Secondo Apple, la capacità degli iPhone dovrebbe durare almeno 500 ricariche complete prima di scendere all'80%. Attenzione, però, visto che abbiamo nominato la casa di Cupertino occorre spiegare che Swappie non utilizza ricambi originali Apple e ha deciso di non aderire al loro programma di riparazione. Cosa vuole dire? Che all’interno di un iPhone ricondizionato possono esserci pezzi di ricambio originali presi da altri iPhone oppure ricambi di terze parti che vengono comunque testati prima di essere utilizzati. Anche Apple ricordiamo ritira il proprio usato e offre iPhone ricondizionati. La partita con la Casa madre californiana Swappie se la gioca su un prezzo più basso.