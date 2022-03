Ecco la sesta generazione di Opel Astra: tanta tecnologia e chip da smartphone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Svelata a settembre dello scorso anno, è ora in preordine la nuova Opel Astra, disponibile per la prima volta anche in versione plug-in hybrid. Il design di questa versione 2022, la prima che utilizza la piattaforma EMP2, progettata inizialmente da Psa e adottata da diverse auto del gruppo Stellantis come la cugina Peugeot 308, è caratterizzato dalla nuova filosofia “Bold and pure”, che si concretizza con un originale cofano diviso verticalmente da uno sbalzo, dal geometrico frontale Vizor, elemento che caratterizza i nuovi e i prossimi modelli Opel e che allinea calandra e proiettori anteriori, e da linee posteriori piuttosto scolpite.

Opel Astra

Questo nuovo paradigma prosegue all’interno, con spigoli vivi e l’elegante struttura della plancia, battezzata Pure Panel da Opel, che raggruppa in un’unica fascia la bocchetta dell’aria del guidatore e i due display da 10 pollici del cruscotto e dell’infotainment (quest’ultimo touch). Rimane una doppia linea di tasti fisici per il controllo della climatizzazione e di altre funzioni come lo sbrinamento. Per quanto riguarda il sistema software di gestione, intelligentemente Opel ha scelto di utilizzare la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit, che ci è sembrata completa, reattiva, razionale e totalmente personalizzabile: possiamo scegliere non solo i colori e la grafica, ma anche quali informazioni visualizzare su ognuno dei due schermi. Per sfruttare Apple CarPlay e Android Auto finalmente non servono cavi e anche la ricarica avviene in maniera wireless (con smartphone compatibili).

Opel Astra

Il sistema di navigazione è TomTom, con le indicazioni visualizzabili anche sul parabrezza (head-up display): chiaro e puntuale rende davvero difficile sbagliare strada e indica con precisione anche eventuali problemi e rallentamenti lungo il percorso.

La vettura è costruita in Germania nello storico stabilimento di Rüsselsheim. La nuova Astra ha diverse motorizzazioni disponibili, si parte da un benzina 3 cilindri da 1,2 litri, in grado comunque di erogare 130 cv di potenza e 230 Nm di coppia, si prosegue con un 4 cilindri diesel da 1,5 litri capace di 130 cv e 300 Nm, fino ad arrivare alla versione che abbiamo avuto modo di testare sulle belle strade della costa portoghese nei pressi di Lisbona: Plug-in Hybrid con motori turbo benzina 1,6 litri ed elettrico da 81,2 kW, in grado di sprigionare 180 cv e 360 Nm di coppia.

Dotata di un cambio automatico a otto rapporti, promette un’autonomia, senza l’utilizzo del motore termico, di 60 km e un tempo di ricarica inferiore alle 2 ore (con il kit opzionale da 7.4 kW). A breve arriveranno anche la versione da 225 cv e la Sports Tourer (station wagon), mentre chi ama e preferisce il full eectric dovrà attendere il prossimo anno l’arrivo della Opel Astra-e a ioni di litio. Tanto lo spazio all’interno dell’abitacolo, così come tanti sono gli scomparti disponibili per oggetti, occhiali e bevande. Il bagagliaio arriva a 1.268 litri (352 minimo) e si può sfruttare l’intera larghezza di 1 metro.