Ecco il simbolo di Italia Viva: un gabbiano stilizzato Il logo scelto con una consultazione online tra iscritti e simpatizzanti del movimento dell’ex premier. Che firma la tessera numero uno

Leopolda, secondo giorno. Renzi: "ItaliaViva c'è ed è bellissima"

La scritta “Italia Viva” in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia blu sottostante: è il simbolo del nuovo partito scelto con un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della

Leopolda. Il simbolo era il secondo fra i tre sottoposti a consultazione. «Non so se c’è un leader, so che c’è una squadra che farà dell'Italia un posto più bello», ha detto Renzi prima di rivelarlo alla platea della decima edizione della Leopolda.

La consultazione era stata lanciata lo scorso 10 ottobre tra tre loghi «selezionati tra i tanti arrivati in questi giorni», scriveva il senatore ex Pd. Il primo aveva la scritta con “Italia” piccolo in bianco e “Viva” molto più grande in bianco e rosa su fondo rosso (la”'i” di viva sembrava un omino stilizzato); il secondo logo è quello risultato vincitore; il terzo aveva

“Italia” in blu e “Viva” in rosso più grande, su sfondo bianco.

Il leader di Italia Viva ha anche firmato l’atto costitutivo del suo movimento: «Prendo la tessera numero uno di Italia Viva perché voglio avere la firma di Teresa Bellanova» che ne è coordinatrice (oltreché capodelgazione nel governo) insieme a Ettore Rosato. Il quale ha detto: «Stamattina abbiamo piantato un albero per la prima tessera, saremo il partito degli alberi, non quello delle tessere. Da questo momento via alle danze e potete iscrivervi online”, ha aggiunto mostrando la prima

tessera, quella di Renzi.