Ecco Slopes: stato delle piste, neve e prestazioni a portata di polso

Velocità massima raggiunta, distanza percorsa, altitudine, numero di piste fatte. Come facevamo a sciare prima di Slopes?

Domanda volutamente iperbolica, ma il senso è che con questa app sull’Apple Watch l’esperienza dello sci da discesa raggiunge quel livello di monitoraggio fatto di dati in movimento cui ci siamo ormai abituati dalla passeggiata, alla corsa, al nuoto.

La abbiamo provata con Apple Watch Ultra, che ha il vantaggio di materiali più resistenti, schermo più grande e soprattutto batteria più duratura, ma funziona anche con gli altri modelli.

Slopes ha raggiunto rapidamente un successo globale, e per la funzionalità del design si è aggiudicata un Design Award di Apple. È disponibile anche per Android. Esiste una versione gratuita che già offre molto, a partire dalla velocità massima raggiunta che forse è la funzione più attraente ma allo stesso tempo quella da cui conviene non farsi prendere troppo. Tra gli altri dati l’altitudine, i percorsi fatti, il numero di discese. Si viene geolocalizzati e si può vedere chi altro tra i propri amici sta sciando nello stesso comprensorio.

La versione a pagamento consente in particolare un migliore tracciamento delle piste fatte, anche in 3D, con relativa velocità pista per pista, da guardare a fine giornata sull’iPhone. Inoltre si può confrontare la performance con i propri contatti sull’app. E registrare il battito cardiaco. Si può fare una prova gratuita della versione premium per 3 giorni, e, se convinti, sono 30 euro l’anno.