Ecco lo stato di salute delle 19 banche popolari superstiti

Solo sette anni fa il mondo delle banche popolari contava più di 35 intermediari con attivi per diverse centinaia di miliardi. Oggi quello degli istituti in cui vige ancora la regola di “una testa, un voto” è un settore che è la copia in miniatura di quello che fu: sul mercato sopravvivono, chi meglio chi peggio, 19 istituti che, messi assieme (e tolto il caso tutto a sè della banca popolare dei dipendenti di Bankitalia), sfiorano i 40 miliardi di attivi. Ovvero meno degli attivi dell’ultima banca...