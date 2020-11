Ecco le strade più pericolose d’Italia

Le strade più pericolose per i pedoni

Tra le strade dove si registrano un numero particolarmente elevato di investimenti di pedoni ci sono Aurelia, Casilina, Tirrena Inferiore, Tiburtina Valeria e Tosco Romagnola. Nel 2019 si è verificato più di un investimento mortale sulla statale 7 quater Domiziana nel comune di Mondragone, sulla statale 16 Adriatica nel comune di Bari, sulla 4 Salaria nel comune di Montelibretti, ma anche sul Grande raccordo anulare di Roma.

Migliorano alcune statali

Rispetto al 2018 le strade nelle quali gli incidenti sono diminuiti sono la 313 di Passo Corese, in provincia di Rieti, la 186 di Monreale, in provincia di Palermo, la 254 di Cervia in particolare in provincia di Forlì-Cesena, la 211 della Lomellina nella tratta in provincia di Novara: la diminuzione degli incidenti è stata almeno del 45% e non si sono verificati eventi mortali.



I veicoli industriali sono coinvolti nel 20,4% degli incidenti

In autostrada i veicoli industriali - autocarro (anche leggero), autotreno o autoarticolato, motrice - sono coinvolti nel 20,4% degli incidenti, una percentuale significativamente inferiore rispetto al 2018. Gli spostamenti e le partenze nei fine-settimana incidono in modo particolare: giugno e luglio i mesi con la maggiore incidentalità (rispettivamente 10,1% e 10% del totale). Il venerdì è il giorno in cui si verificano più incidenti (14,9%). Dalle 18 alle 20 le ore più critiche. L'indice di mortalità è più elevato in marzo (4,6 decessi ogni 100 incidenti), mese che si colloca al secondo posto anche per numero di morti (135) dopo giugno (147).

Traversi: «Nel piano sicurezza attenzione ai pedoni più deboli»

Il sottosegretario del Mit Roberto Traversi ha detto - intervenendo al webinar “Sicurezza stradale: Obiettivo zero vittime” organizzato dall’Anas in collaborazione con Piarc Italia (Associazione mondiale della strada) - che il dicastero è al lavoro per definire i primi passi per la realizzazione del Piano Nazionale per la Sicurezza stradale 2030, «che guiderà gli interventi del ministero con l'obiettivo di dimezzare in dieci anni la mortalità per incidente stradale». E ha sottolineato che è stata posta «particolare attenzione a cinque categorie deboli su cui definire altrettante linee strategiche: ciclisti, pedoni, utenti delle due ruote motorizzate, bambini, over 65». É stato deciso, ha detto Traversi, «di fare un focus, del tutto nuovo, anche sulle misure del post-incidente, per garantire maggiore efficacia e tempestività del sistema di soccorso, e per ampliare e specializzare le strutture riabilitative sul territorio nazionale», con un confronto continuo con gli attori presenti sul territorio.

Obiettivo Anas: ridurre gli incidenti stradali del 50% entro il 2030

Anas (Gruppo Fs Italiane) in occasione della Giornata mondiale in Ricordo delle vittime della strada ha ribadito l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali sulla rete stradale e autostradale del 50% entro il 2030. L’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini ha sottolineato che l’azienda «è impegnata nell'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali sulla propria rete del 50% entro il 2030». Per raggiungere questo obiettivo Anas punta a breve termine sull'aumento delle risorse per la manutenzione e a medio termine su progetti di sicurezza passiva innovativa e anche smart road.