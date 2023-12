«Ecco il Sud pronto a investire in sostenibilità e innovazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«La sostenibilità deve essere la linea guida per le imprese e per gli operatori del credito: nel Mezzogiorno stiamo lavorando su questo solco». Giuseppe Nargi, direttore regionale di Intesa Sanpaolo con competenza su Campania, Calabria e Sicilia per la divisione Banca dei Territori, guarda all’andamento dell’economia nelle regioni meridionali con ottimismo, sia per i risultati finora raggiunti, sia guardando alle prospettive.

Lei parla di sostenibilità e di transizioni necessarie, ma le imprese meridionali sono culturalmente pronte?

Loading...

Stiamo lavorando in questa direzione. Abbiamo istituito due “laboratori” Esg dedicati soprattutto alle piccole e medie imprese, della manifattura, dei servizi e del turismo. Nel sollecitare le imprese a intraprendere un percorso per diventare sostenibili, siamo chiaramente aiutati dalle indicazioni di legge, ma soprattutto dal mercato. È indubbio che i consumatori sono più esigenti di un tempo e che scelgano sempre di più prodotti sostenibili. E poi c’è anche un’esigenza di riorganizzarsi, dettata soprattutto dall’alto costo dell’energia, anche ora che non è più a livello di picco come nel 2022.

Queste imprese, a suo parere, sono pronte anche alla transizione digitale?

Si. Nel Mezzogiorno abbiamo numerose aziende innovative e complessivamente un tessuto produttivo vivace. La Campania, a esempio, è la terza regione d’Italia per numero di startup. E proprio alla valorizzazione di queste abbiamo dedicato il programma nazionale Up2Stars. Da parte nostra, abbiamo assunto una nuova missione: creiamo il contatto tra chi produce innovazione e chi la compra, facciamo convenzioni con gli incubatori di imprese, come Incibum o 012Factory. Di recente abbiamo lanciato una call nel settore della bioeconomia con Cdp, attraverso l’acceleratore TerraNext e una selezione di imprese partner del nostro territorio. Abbiamo un budget di 500 milioni che investiamo in operazioni di questo tipo, chiaramente al Sud.