Ecco la top ten delle province con più contagi: otto su dieci nel Nordest

La quarta ondata del Covid ha il suo epicentro nell’Italia settentrionale e più nello specifico nel Nordest. La conferma arriva dai dati dei casi registrati a livello provinciale. Otto delle dieci province con la più alta incidenza di contagi sono concentrate tra Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Veneto. Tutte e dieci si trovano nel Nord Italia.

Il primato di Trieste e il caso Gorizia

Con i suoi 638 casi settimanali ogni 100mila abitanti Trieste è al primo posto in Italia per incidenza di contagi. Ma nel gruppo di testa (al terzo posto) c’è un’altra provincia giuliana: Gorizia a quota 369. Entrambe epicentro nelle scorse settimane della protesta dei no green pass. Ma soprattutto caratterizzate da scambi continui con Slovenia e la Croazia: Paesi dove i contagi sono fuori controllo (oltre mille casi settimanali ogni 100mila abitanti in Slovenia e 900 in Croazia).

Situazione preoccupante in Alto Adige



Al secondo posto, in base ai dati rielaborati da Lab24, c'è la provincia autonoma di Bolzano (a quota 402), caratterizzata peraltro da uno dei più bassi tassi di vaccinazione degli over 12 (78% rispetto a una media nazionale dell'84,3 per cento). Non a caso la regione è a un passo dalla zona gialla con un tasso di ospedalizzazione di pazienti Covid in terapia intensiva al 9 e nei reparti ordinari al 14 per cento. E il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha invocato il modello dell’Austria dove, da lunedì, i non vaccinati - anche se testati - non possono più accedere a bar e ristoranti, alberghi, parrucchieri, palestre e teatri). Si tratta del modello 2-G, che sta per “geimpft oder genesen” (vaccinato oppure guarito), in sostanza esclude i non immunizzati dalla vita sociale.

La classifica provinciale



Al quarto e quinto posto troviamo una provincia ligure La Spezia (248) e una romagnola Forlì-Cesena (219). Si tratta di casi “isolati” ma la Liguria e l’Emilia Romagna sono comunque due regioni con contagi in crescita: in entrambi i casi attorno a quota 100. I successivi tre posti della top ten sono tutti appannaggio di province venete. Rispettivamente Padova (179), Vicenza (152), Treviso (147). Del resto il Veneto con 144 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti è, a livello regionale, al terzo posto (dopo Alto Adige e Friuli) per incidenza di contagi. Al nono posto torna una provincia friulana, Udine (147). Chiude Venezia (145)