Ecco tutte le novità dei decreti ristori

Dai debiti di famiglie e imprese agli affitti, dai compensi dei consulenti per il superbonus all'organizzazione della giustizia: sono molte le novità sui decreti ristori contenute negli oltre 60 emendamenti approvati nella votazione notturna tra venerdì e sabato in commissione Bilancio e finanze del Senato.

Per sostenere famiglie e imprese indebitate, vengono anticipate alcune misure nella normativa sul fallimento e la crisi d'azienda. E un anno di tempo in più sarà concesso alle famiglie in difficoltà nel pagamento dei mutui per accedere al Fondo Gasparrini. Per gli affitti nelle grandi città lo Stato rimborserà il 50% dello scontro praticato dal proprietario sul canone di locazione.

Per le imprese e tutti i professionisti si precisa che contributi, indennità e bonus ricevuti come aiuti contro la crisi Covid non subiranno prelievo fiscale. Arrivano gli sconti sulla bolletta elettrica. Scatta l'equo compenso sulle parcelle dei professionisti per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici sostenuti dal Superbonus del 110%.

Per i ragazzi rimasti indietro negli studi a causa della didattica a distanza arriva un fondo per colmare il gap formativo. Un pacchetto di modifiche riguarda infine la giustizia, e in particolare processi a distanza, misure detentive, impugnazioni e confische da codice antimafia.

Previste liste di genere per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Per i Comuni, altri tre mesi di stop a Cosap e Tosap.