Ecco tutte le regole per i voli di Stato: chi sale a bordo e perché I voli blu sono finiti più volte sotto la lente della Corte dei conti , nel mirino dei giudici, protagonisti delle prime pagine di giornali e siti. Per motivi di trasparenza tutti possono sapere chi vola e dove vola di Nicoletta Cottone

I voli blu sono finiti più volte sotto la lente della Corte dei conti , nel mirino dei giudici, protagonisti delle prime pagine di giornali e siti. Perché molte alte cariche dello Stato, quando viaggiano, non salgono a bordo di un volo di linea, ma usano i voli di Stato. Matteo Salvini, in qualità di ex vicepremier ed ex ministro dell’Interno del governo gialloverde, è indagato per abuso d’ufficio dalla procura di Roma, che ha trasmesso gli atti al tribunale dei ministri. Sotto la lente 35 voli di Stato, considerati illegittimi dalla Corte dei conti, che tuttavia archiviò il fascicolo che aveva aperto -trasmettendo però gli atti alla procura di Roma- non riscontrando un danno erariale.

Chi può volare

Il decreto legge 98/2011, che contiene disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ha un intero articolo dedicato ai voli di Stato, i cosiddetti “aerei blu”. A bordo dei voli di Stato, specifica il decreto, sono ammessi il capo dello Stato, i presidenti di Camera e Senato, il premier e il presidente della Corte costituzionale. Eventuali eccezioni, recita l’articolo, «devono essere specificatamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato».



L’allargamento ai componenti del governo

É poi la direttiva del 23 settembre 2011 della Presidenza del Consiglio de ministri a individuare specifiche regole. Su specifica richiesta possono volare a bordo degli aerei di Stato gli ex presidenti della Repubblica. In via eccezionale, possono volare a bordo degli aerei blu i componenti del Governo, le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali. Devono «comprovate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzioiiali e I'impossibilità di provvedere ai trasferimenti con voli di linea». Deve anche essere «accertata indisponibilità di altre modalità di trasporto compapatibili con lo svolgimento» delle funzioni. Per tutti voli «secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse».

La pubblicità dei voli

Per motivi di trasparenza tutti possono sapere chi vola e dove vola. I voli sono pubblicati mensilmente sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene riportata la data del volo, il soggetto destinatario e le motivazioni.

Non si vola se c’è il servizio ferroviario

Il volo di Stato «non è ammesso» per le tratte «sulle quali sia presente il

trasporto ferroviario» e il servizio «risulti idoneo ad assicurare il trasferimento in tempi e orari compatibili con gli impegni istituzionali della personalità interessata».