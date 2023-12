Ecco V15s Detect Submarine, il primo lavapavimenti di Dyson diverso dagli altri

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’innovazione è tutta lì, nella spazzola. Abbiamo smontato, rimontato e ’giocato’ con il V15s Detect Submarine, la scopa elettrica di Dyson che, oltre ad aspirare, lava. A dispetto del nome Submarine, il rullo motorizzato in microfibra viene bagnato uniformemente da 8 getti d’acqua, conservata in un serbatoio da 300 ml. L’accessorio, che non sfrutta l’aspirazione, gira e scarica l’acqua sporca in uno scomparto più grande da 360 ml, immagazzinando anche lo sporco trovato. Cominciamo col dire che, se avete in casa due gatti piccoli distruttori, funziona bene. Elimina le macchie di salsa e le cose che si rovesciano dal tavolo di cucina sul pavimento. Si passa due volte, avanti e indietro sullo stesso punto. Non c’è modo di regolare il getto d’acqua, quindi non aspettatevi l’effetto mocio o da panno bagnato. Per le cose veloci è sempre meglio usare la classica spugna sotto il rubinetto e passarla forte sulla macchia, mentre per danni di dimensioni maggiori, come quelli prodotti da cani, gatti, bambini o adulti goffi, la pulizia a umido offerta dalla Dyson è ottima, anche come rifinitura. Si pulisce solo con acqua, senza l’uso di detergenti schiumogeni. Inoltre, l’operazione di svuotamento del serbatoio sporco non è affatto complessa. La manutenzione della spazzola è totalmente manuale: si deve smontare la spazzola e procedere al lavaggio, stando attenti a non inclinare troppo il serbatoio.

Sotto il profilo della qualità costruttiva, ricordiamo che Dyson è l’Apple di questo tipo di elettrodomestici. Il V15s Submarine è fatto per funzionare su qualsiasi superficie dura (ovviamente non tappeti o altri materiali simili), dal parquet alla ceramica, al cotto, a qualsiasi tipo di pavimento.

Il V15s Detect Submarine nasce come un dispositivo due in uno, integrando l’aspirazione al lavaggio. Quello che cambia è la spazzola, come abbiamo detto. Purtroppo, il rullo Dyson Submarine non è compatibile, per una questione di firmware, con altri aspirapolvere senza filo Dyson, incluso l’attuale V15. Questo significa che non potete potenziare l’aspirapolvere che magari già possedete.

Promozione a pieni voti, invece, per la rimozione di capelli umani e peli di animali. Trovate la spazzola classica con i LED verdi che aiuta a vedere bene la polvere, quella anti-groviglio per capelli e peli di animale, e una conica, sempre per i peli, ma più piccola e adatta, ad esempio, ai divani.

Come scopa elettrica, è davvero leggera e comoda. Il sistema rileva automaticamente la quantità di sporco, aumentando l’aspirazione.