Ecco Watsonx.governance, l’Ai Gen di Ibm per la gestione trasparente delle aziende

Ibm continua a spingere sull’acceleratore per l’integrazione dell’intelligenza artificiale in azienda, introducendo ulteriori novità sulla sua Watsonx, la suite di strumenti di machine learning, hardware, modelli, archiviazione dati e servizi di consulenza, assemblati sotto un unico cappello per far gola alle aziende che non vogliono perdere il trend dell’Ai generativa. Dopo l’annuncio dei nuovi servizi di dati generativi per watsonx.data, una suite autonoma di modelli di base pre-addestrati; l’integrazione dei modelli di base di watsonx.ai all’interno di alcuni dei suoi software, arriva watsonx.governance, il servizio offerto da IBM che aiuta le aziende a gestire l’AI in modo sicuro e trasparente.Negli intenti di IBM Watsonx.governance è il servizio che consente la distribuzione responsabile di modelli e applicazioni per la governance, la valutazione del rischio, le preoccupazioni sulla privacy, la mitigazione dei pregiudizi e la conformità. Principi sui quali Ibm basa tutta la propria architettura Ai. Questo per gestire, monitorare e governare i modelli Ai di IBM, delle community open source e di altri fornitori di modelli, aiutando le aziende a soddisfare le normative e le politiche di sicurezza e trasparenza in arrivo in tutto il mondo, monitorando e aggiustando i pregiudizi, le deviazioni e, in generale le nuove metriche di equità dei Large Language Models.“I consigli di amministrazione e i CEO delle aziende stanno cercando di raccogliere i risultati derivanti dai più potenti modelli di intelligenza artificiale, nonostante i rischi dovuti alla mancanza di trasparenza e all’incapacità di governare questi modelli li abbiano frenati”, ha dichiarato Kareem Yusuf, Ph.D, Senior Vice President, Product Management and Growth, IBM Software. “Watsonx.governance è un portale unico per le aziende che hanno difficoltà a integrare e gestire modelli LLM e ML, fornendo loro gli strumenti necessari per automatizzare i processi di governance dell’AI, monitorare i modelli e intraprendere azioni correttive, il tutto con una maggiore visibilità. La sua capacità di tradurre le normative in politiche applicabili diventerà sempre più essenziale per le imprese, man mano che le nuove normative sull’AI prenderanno piede in tutto il mondo”.