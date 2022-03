Ecco Xiaomi 12, 12Pro e 12X. Sfida ai Big con tre fotocamere da 50 Mp

Ascolta la versione audio dell'articolo

Manca la versione ultra ma per il resto ci siamo. La nuova serie 12 presentata nei giorni scorsi ha le idee chiare. Tre gli smartphone in questione: Xiaomi 12, 12Pro e 12XAndroid. La qualità è cresciuta, il prezzo anche ma meno della concorrenza. Se in particolare guardiamo all’hardware il modello Pro in particolare guarda ormai dritto negli occhi i migliore smartphone per Android.

Come sono fatti.

Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera con un grandangolo principale da 50 MP e a una capacità di registrazione in 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12. Il Pro che è il più ambizioso monta un sensore Sony IMX707 mentre all'anteriore sarà presente una selfie-cam da 32MP. Poi per inquadrare meglio lo smartphone abbimo un display Amoled da 6,73 pollici, l’ultimo microchip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8 o 12GB di RAM e 256GB di memoria ed una batteria da 4600mA. Tecnicamente quindi ha quanto basta per competere con i top di gamma.

La prima impressione dello Xiaomi 12

Il processore è quello del Pro ma il comparto ottico è quello del 12X quindi un po’ inferiore anche se gli algoritmi sono gli stessi. Lo abbiamo provato per qualche giorno e la prima impressione è quella di avere tra le mani uno smartphone conpatto, ben progettato con caratteristiche da primo della classe. E’ lungo e stretto rispetto alla media della concorrenza. Con le tre fotocamere posteriori in grande evidenza. L’interfaccia è sempre la Miui 13 ed è il vero punto debole. Mentre per quanto riguarda il video si viaggia fino a 4k con il sensore posteriore a 60Fps mentre per gli 8K si scende a 24Fps. Il miglioramento rispetto al passato è tangibile, sopratutto per quello che attiene agli algoritmi di imaging. Lo schermo poi sia sul 12 che su X12 è Full HD+ da 6,28 pollici 120Hz Amoled. Molto luminoso e buono per il gaming. Tutti i dispositivi saranno disponibili in Italia in tre colorazioni: Black, Blue e Purple.

Quanto costano?

Il prezzo resta la leva principale di questi tempi. In questo caso però parliamo di smartphone premium. Xiaomi 12 Pro sarà disponibile in due versioni, 8GB+256GB, 12GB+256GB, al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro. Xiaomi 12 sarà disponibile nella variante da 8GB+128GB e da 8GB+256GB al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro. Xiaomi 12X sarà invece acquistabile al prezzo di 699,9 euro nella variante unica da 8GB+256GB.