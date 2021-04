Echo Show 10 non ti perde mai di vista in videoconferenza e ti aiuta a controllare la casa

2' di lettura

È un tablet piccolo orizzontale che silenzioso ti segue quando parli, quando guardi un film o in cucina ti appresti a seguire una ricetta. Il nuovo Echo Show 10 ha una base motorizzata che ruota lo schermo nella direzione di chi sta parlando. Sembra nato per le videoconferenze volanti, quelle dove non si deve stare seduti ma ci si può muovere. Se ti sposti nella stanza segue la tua voce grazie al microfono direzionale e alla “computer visione” (la fotocamera). Ma va bene anche come videocamera di sorveglianza che può essere controllata e guidata da smartphone quando non c’è nessuno. Il nuovo Alexa imsomma sta trovando sempre di più la sua vocazione, al centro della casa. Lo abbiamo provato, ecco le nostre impressioni.

La prima impressione

L’ oggetto che andrà sistemato con cura in un punto strategico della cucina o del salotto. Non è piccolo, lo schermo è di dieci pollici e ruota a 360 gradi. Per essere silenzioso è silenzioso inoltre è stato progettato bene perché puoi anche decidere di quanto può ruotare in modo da non fare danni. Inoltre se siete in più di una persona davanti allo schermo cercherà di tenere in automatico più persone possibile. . La nuova telecamera grandangolare da 13 MP regola l'inquadratura per mantenere sempre il soggetto in primo piano e al centro dell'immagine. Pensate agli auguri di buon compleanno o alle videochiamate di famiglia ai nonni. Ecco, l’idea di mettere un motore allo schermo serve a questo.

Come funziona la privacy.

L’occhio che ti segue può essere inquietante. Anzi è tanto gratificante quanto inquietante. Ad Amazon ne sono consapevoli, così consapevolmente hanno aggiunto la possibilità di rendere cieco e sordo il nuovo Echo Show. Detto altrimenti è prevista la disattivazione del movimento, e l'interruttore che toglie corrente al motorino allo stesso tempo copre anche fisicamente l'obiettivo della fotocamera.

Casa, audio e intrattenimento

Gli Echo non sono simpatici come Google Home ma suonano meglio. Il nuovo smart speaker ha doppi tweeter frontali e un woofer. Inoltre usa la tecnologia dell’Echo Studio per rilevare l’acustica dell’ambiente. Quanto alla casa connessa si possono controllare oltre 140mila prodotti compatibili, come telecamere di sicurezza, luci, termostati e molto altro inoltre è possibile guardare programmi e film su Prime Video o Netflix direttamente dal dispositivo.Quanto costa? Trenta euro in più rispetto al modello precedente, quindi 249,99 euro.