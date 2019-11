Eco e sismabonus condominiali: detrazioni invariate

(Jacques PALUT - Fotolia)

La bozza del Ddl di Bilancio 2020 non interviene sulle detrazioni per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici. Vale a dire l’ecobonus condominiale (sconto per il risparmio energetico “qualificato” del 70 0 75%) e il sismabonus (sconto per la messa in sicurezza antisismica degli edifici, che può arrivare all’85%). Le due agevolazioni, infatti, hanno già una scadenza lunga, fissata al 2021. Queste super-detrazioni prevedono il rispetto di determinati parametri di efficienza o sicurezza. Per il solo ecobonus è d’obbligo anche l’invio della comunicazione all’Enea.