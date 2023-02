Eco-progetto tecnologico firmato Pininfarina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nella giungla, a circa mezz’ora dal mare e altamente tecnologico a basso impatto ambientale. Sono le scelte di Pininfarina Architecture per Aldea Uh May, il nuovo sviluppo residenziale in Messico, a Francisco Uh May, circa 30 km all’interno rispetto alla spiaggia di Tulum. In tutto, circa 20 ettari, come spiega Samuele Sordi, chief architect della sede americana di Pininfarina. «Il progetto – ha spiegato Sordi – ha già ottenuto un nulla osta-parere positivo alla lottizzazione da parte delle autorità. È in corso il progetto esecutivo».

La sfida è integrare tecnologia e natura tropicale.

«È previsto – ha detto ancora Sordi – un sistema di gestione altamente tecnologico. Oltre a una connessione a banda larga, un sistema di IoT metterà in connessione gli apparati del nuovo distretto. Parcheggi, illuminazione pubblica, irrigazione e manutenzione dello spazio pubblico saranno gestiti da un sistema connesso e responsive. Tutta l’energia consumata e gli scarti prodotti verranno ottimizzati per ridurre gli sprechi. Dai sistemi di produzione di acqua calda e raffrescamento ad alta efficienza, all’illuminazione e gestione di tutte le apparecchiature domestiche e non, tutto sarà controllabile tramite smartphones, tablet e voice-activation. I residenti saranno incoraggiati a partecipare a programmi di risorse comuni per produrre energia e coltivare cibo per il distretto in coltivazioni idroponiche che diminuiscono fino al 90% i consumi idrici».

Loading...

Un impatto zero, tuttavia, non certificato. «Non sarà certificato per Leed o Bream – ha chiarito il chief architect di Pininfarina – ma cercherà di seguire le linee guide Living building challenge». Tuttavia terrà conto dell’ecosistema circostante.

« Un sistema di filtrazione delle acque reflue – ha proseguito Sordi – impedirà ulteriore stress alla rete locale di falde acquifere, il divieto assoluto di fertilizzanti e diserbanti ne impedirà la contaminazione. Pavimentazioni permeabili consentiranno il drenaggio e il recupero delle acque piovane. Su 20 ettari, sarà adibito a verde circa il 40% della superficie, di cui il 15% circa sarà privato».

Il cantiere ha già una tempistica. «Il clean up del sito – ha aggiunto Sordi – dovrebbe iniziare nel 2023 con un periodo per i lavori di circa due anni, a cui seguirà la realizzazione di amenities e edifici. Ci saranno più tipologie di edifici residenziali. Piccoli blocchi mixed use con spazi commerciali al piano terra e appartamenti al secondo. Edifici bifamiliari e ville monofamiliari più grandi. Per i prezzi è presto. Non sono previste strutture alberghiere».