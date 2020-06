Ecobonus al 110%: la maggioranza punta ad allungarlo al 2022

Il superbonus potrà essere utilizzato da Enti non commerciali, dal terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ma anche dalle strutture turistiche, quali alberghi e residence e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

Vengono allentati i vincoli per gli interventi su edifici tutelati dai beni culturali e lo sconto del 110% si applicherà anche alle seconde case, ma solo per due unità per beneficiario, e con l'esclusione delle case di lusso (A/1, A/8 e A/9). Per le delibere dei lavori, infine, si ammettono le assemblee condominiali online.

Gli incentivi per il settore auto

Tra le ondate di emendamenti si intravede già anche qualche “gorgo” pericoloso per la maggioranza. Come quello degli incentivi per il settore auto. Con il Pd che, insieme a Iv e Leu, preme per estendere la rottamazione anche al parco auto con motori tradizionali Euro 6 e i Cinquestelle che invece dicono no alle agevolazioni per vetture alimentate con carburanti fossili e propongono di premiare ulteriormente i mezzi più green.

I Dem, i renziani e Leu non appaiono comunque disposti a rinunciare con facilità al correttivo (primo firmatario Gianluca Benamati) che prevede un bonus complessivo di 4.000 euro e che poggia su un contributo statale di 2mila euro per il 2020 e 1.500 euro nel 2021 per chi acquista un nuovo veicolo Euro 6 con qualsiasi tipo di alimentazione e ne rottama uno immatricolato da almeno 10 anni, altrimenti l'incentivo si dimezzerebbe.

All'agevolazione si dovrebbe obbligatoriamente affiancare quest'anno un analogo sconto del concessionario che nel 2021 raddoppierebbe rispetto al contributo statale.