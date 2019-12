Ecobonus confermati. Agevolazione facciate

Confermati gli ecobonus del 50 e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie con tetto di 96mila euro per immobile e il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un limite di spesa di 10mila euro. Arriva anche il “bonus facciate”, alberghi esclusi.