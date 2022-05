Ecobonus, cosa manca

Gli incentivi auto 2022 si avvicinano. È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto automotive emanato dal ministro dello Sviluppo economico che prevede incentivi per l’acquisto di auto e moto ma anche ibride e a bassa emissione. Dopo una lunga attesa, il decreto del governo era arrivato il 6 aprile. Si tratta di una misura strutturale che stanzia 650 milioni l'anno per il 2022, il 2023 e il 2024. In tutto quasi 2 miliardi in tre anni

Per entrare in vigore mancano però ancora due passaggi che potrebbero richiedere ulteriori settimane di attesa: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'aggiornamento della piattaforma web dell'ecobonus. Adempimenti, ha assicurato il ministero per lo Sviluppo economico, che saranno effettuati nel più breve tempo possibile.



