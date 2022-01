Ecobonus moto e scooter elettrici, da oggi ripartono le domande: sconti fino a 4.000 euro

Inoltre, il mezzo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi all’acquirente della nuova moto o a uno dei suoi familiari conviventi.

Se si tratta di un ciclomotore, esso deve essere in regola con l’obbligo di targatura, che fu introdotto quando i motorini più anziani erano già circolanti e quindi comportò la necessità di registrare alla Motorizzazione gli esemplari già esistenti. In altre parole, chi ha un vecchio motorino inutilizzato da anno e per questo mai targato non può ottenere il bonus rottamandolo così com’è.

Non c’è alcun limite sul tipo di veicolo rottamabile, sempre nell’ambito della categoria L. Per esempio, si può rottamare un vecchio motorino (che appartiene alla “sottocategoria” L1e) per acquistare uno scooter o una moto (che sono entrambi classificati come L3e).